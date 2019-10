Charles Michel en visite ce lundi en Finlande, qui préside l'Union européenne

(Belga) Le Premier ministre belge Charles Michel était attendu en Finlande ce lundi. Le prochain président du Conseil européen a été invité à Helsinki par son homologue Antti Rinne, dont le pays préside ce semestre le Conseil de l'Union européenne.

Les deux dirigeants devraient principalement discuter de la prochaine programmation budgétaire de l'Union (2021-2027), du Brexit, de l'État de droit, du climat, de développement durable et du rôle de l'UE sur la scène mondiale, selon le gouvernement finlandais. Le mandat de M. Michel à la tête du Conseil - le cercle des chefs d'État et de gouvernement de l'UE - débutera le 1er décembre, en pleine présidence finlandaise de l'UE qui se termine fin 2019. Une conférence de presse est prévue en journée, selon l'agenda d'EbS, le service d'information audiovisuelle de l'UE, qui ne donne toutefois pas d'horaire précis. Outre la rencontre avec M. Rinne à Kesäranta, la résidence officielle du Premier ministre, une visite est prévue à la bibliothèque centrale d'Helsinki, Oodi, inaugurée il y a un an en tant que projet central du 100e anniversaire de l'indépendance du pays. M. Michel multiplie les déplacements dans les capitales de l'UE ces derniers temps, en prévision de son entrée en fonction. La semaine dernière, il est passé par Rome (Italie), Ljubljana (Slovénie) et Lisbonne (Portugal). (Belga)