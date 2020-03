Charles Michel plaide pour un vrai centre de crise européen

(Belga) Le président du Conseil européen Charles Michel a plaidé dimanche pour un véritable centre de crise européen et un renforcement de la protection civile européenne.

C'est selon lui l'une des leçons à tirer de la crise du coronavirus: "nous avons besoin d'une approche plus solide au niveau européen pour gérer les crises", a affirmé M. Michel sur le plateau du Zevende Dag (VRT). "Je plaide pour un véritable centre de crise européen. Nous avons déjà un certain nombre d'outils, mais à l'avenir il est crucial d'avoir plus de moyens", a-t-il commenté. Plusieurs Etats membres partagent cette analyse, selon le président du Conseil. "Nous avons besoin d'une unité de commandement. Et aussi d'une véritable protection civile européenne. Voyez l'importance d'une gestion collective des équipements (médicaux). Un véritable centre de crise signifierait une meilleure anticipation et plus de solidarité".