Chassé-croisé des vacanciers: déjà des files

Ce week-end des 4 et 5 août promet d'être chargé en automobilistes vacanciers partant vers leur destination d'été ou revenant au pays. Dans le sens des départs, samedi est classé "noir" en France, rappelle Touring samedi matin, qui prévoit un pic de circulation vers 13h. Les ralentissements ne se sont cependant pas fait attendre.

Touring signale ainsi qu'il y a eu des ralentissements toute la nuit à différents endroits sur les routes françaises. Peu après 7h00, c'est dans la vallée du Rhône en direction du sud que la circulation est la plus difficile. Bison Futé signale en effet un ralentissement de 15 km sur la A7, près de Valence dans le sens Lyon-Marseille, ainsi que de 9 km supplémentaires un peu plus loin sur le même axe. Globalement, Bison Futé prévoit une circulation "extrêmement difficile" toute la journée de samedi dans le sens des départs. La journée n'est "que" orange dans le sens des retours, le dimanche étant même classé "vert". Selon France Info, la sortie de Paris était déjà perturbée par une heure de bouchon tôt samedi matin, sur l'A6 et l'A10, qui devrait d'ailleurs être encombrée jusqu'à Bordeaux. En Allemagne, en Suisse, en Autriche, en Italie et en Espagne, la circulation devrait être difficile dans le sens des départs ainsi que pour les retours samedi, prévient Touring. En Allemagne, la circulation est chargée, peu après 8h00, sur la A3 Francfort-Nuremberg-Passau et surtout sur la A8 entre Munich et Salzbourg. Comme habituellement en cette période, le tunnel suisse du Gothard apporte aussi son lot de ralentissements.