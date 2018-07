Chelsea poursuit ses emplettes à Naples et signe le milieu de terrain Jorginho

(Belga) Quelques heures après avoir officialisé le nom de son nouvel entraîneur, l'Italien Maurizio Sarri, Chelsea a annoncé samedi son premier transfert de l'été. Le milieu de terrain Jorginho, lui aussi en provenance de Naples, a signé un contrat de cinq ans avec les Blues pour lesquels il portera le numéro 5.

La directrice du club londonien, Marina Granovskaia, a salué l'arrivée de "l'un des milieux de terrain les plus convoités d'Europe". Cet italo-brésilien de 26 ans, international italien, était l'une des pièces maîtresses de l'effectif de Maurizio Sarri ces dernière saisons. Naples a terminé le défunt calcio vice-champion, pour la deuxième fois en trois saisons, derrière l'indétrônable Juventus de Turin. Naples avait pourtant trouvé dans un premier temps un accord avec Manchester United mais le joueur a préféré aller à Londres pour un salaire plus élevé. D'origine italienne, Jorginho a quitté très jeune son Brésil natal pour le centre de formation de Vérone. Après un prêt d'un an au club de quatrième division Sambonifacese, il a fait ses débuts en première division, se faisant rapidement un nom sous les couleurs d'Hellas Verone. En janvier 2014, il est transféré à Naples, où il va jouer 160 matches en quatre ans et demi. S'il n'a jamais remporté le scudetto, Jorginho s'est adjugé avec les Napolitains une Coupe et une Supercoupe d'Italie. Le milieu de terrain a débuté en 2016 au sein de l'équipe nationale italienne, pour laquelle il compte actuellement huit sélections. Chelsea a terminé le dernier championnat anglais à la cinquième place, échouant sous les ordres d'Antonio Conte à se qualifier pour la Champions League. Les Blues, qui ont toute de même remporté la FA Cup grâce à un pénalty d'Eden Hazard, seront donc actifs la saison prochaine en Europa League. (Belga)