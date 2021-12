Christian Lindner, gardien ambitieux des finances allemandes

Connu comme chef de parti aux répliques cinglantes, l'Allemand Christian Lindner change de braquet en s'installant au ministère des Finances de la première économie européenne où ce libéral forme un trio détonnant avec ses partenaires de gouvernement écologistes et sociaux-démocrates.

C'est à un passionné d'automobile, amateur de Porsche, que le nouveau chancelier Olaf Scholz a confié le budget de l'Allemagne qui veut mettre les bouchées doubles dans sa transition énergétique.

C'est cet adepte de la rigueur, partisan d'une stricte discipline fiscale, qui va devoir financer les dépenses nécessaires pour moderniser le pays.

Mis au défi de résoudre ces contradictions, Christian Lindner, 42 ans, sans expérience ministérielle, aura une "influence décisive sur les succès ou les échecs" de la coalition inédite tout juste entrée en fonction à Berlin, prédit le quotidien Tagesspiegel.

Le chef du parti libéral FDP est le premier membre du nouveau gouvernement à prendre la lumière : il présente lundi en conseil des ministres une rallonge budgétaire de 60 milliards d'euros destinés à financer des investissements "d'avenir", sur le climat notamment.

Il est attendu dans la même journée à Paris, son premier déplacement à l'étranger.

- Elu à 21 ans -

Le dialogue entre la France et l'Allemagne sera crucial pour la réforme du pacte de stabilité européen dont Paris veut faire un des chantiers de la présidence française de l'UE au premier semestre 2022.

Le programme de la nouvelle coalition allemande n'exclut pas de faire preuve de "souplesse" sur ce sujet mais Christian Lindner a rappelé la semaine dernière qu'il se voyait en garant "de la stabilité fiscale en Allemagne comme en Europe".

Depuis son entrée en fonction, il ne cesse de manier les nuances, promettant de s'opposer à toute hausse d'impôts tout en assurant vouloir être le ministre "qui rend possible" les projets du nouveau gouvernement.

Homme pressé, le chef des libéraux, qui a adhéré au parti à 16 ans pour en devenir élu régional à 21 ans, est-il en train de se convertir au pragmatisme et au compromis ? C'est le pari de nombreux observateurs.

A la différence d'un Wolfgang Schäuble, ministre des Finances emblématique d'Angela Merkel, inflexible durant la crise financière de 2008-2010, "lui est beaucoup moins idéologique", confiait à l'AFP une source européenne, avant la nomination de M. Lindner.

"Durant la campagne pour les législatives il a bien sûr tenu le langage du FDP, mais il a été beaucoup moins dur qu'en 2017", analyse la même source.

- "One-man-show" -

Il y a 4 ans, il avait en effet rompu des négociations pour former un gouvernement avec les conservateurs d'Angela Merkel et les Verts, au prétexte de dissensions avec ces derniers. "Mieux vaut ne pas gouverner que mal gouverner", avait-il assuré.

Ses partisans ne lui en avaient pas tenu rigueur longtemps tant cet ancien entrepreneur, fiancé à une journaliste de télévision, très friand de talkshows et d'Instagram, a oeuvré à la renaissance du parti FDP après sa traversée du désert.

"Christian Lindner et le FDP c'est plus ou moins la même chose, il en a fait son one-man-show", estime Hans Vorländer, professeur de sciences politiques à l'université technique de Dresde.

Ses détracteurs parlent même de "culte de la personnalité". Mais il a incontestablement été "le sauveur" du parti, dont il a pris les commandes à l'âge de 32 ans, en rajeunissant l'image et l'électorat, souligne Hans Vorländer.

Durant les gouvernements Merkel, le FDP a développé un certain euroscepticisme, flirtant par moment avec l'extrême droite de l'Alternative pour l'Allemagne (AfD), et plus récemment avec les opposants aux restrictions sanitaires.

Là encore, cet orateur réputé pour ses réparties cinglantes, qui contrastent avec la sobriété du nouveau chancelier, semble opter pour la souplesse : il a récemment exprimé son soutien à la mesure d'obligation vaccinale contre le Covid-19 promue par Olaf Scholz.

Pour Christian Lindner, originaire de Wuppertal (ouest), en Rhénanie-du-Nord-Westphalie, participer à une coalition gouvernementale n'est pas sans risque.

Aux élections de 2013, après quatre années d'alliance avec les conservateurs, le FDP avait été évincé du Bundestag pour la première fois de son histoire, un véritable traumatisme.

Aux membres de son parti, Christian Lindner a demandé récemment "patience" et "tolérance" à l'égard de la nouvelle coalition.