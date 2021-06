Chute de téléphérique en Italie: l'unique survivant, âgé de 4 ans, sort de l'hôpital

Le garçon israélien âgé de 5 ans, unique survivant de l'accident de téléphérique qui a fait 14 morts le 23 mai dans le Nord de l'Italie, est sorti jeudi de l'hôpital, son état de santé s'étant "nettement amélioré".



"Tôt ce matin Eitan a quitté" l'hôpital, ont indiqué les autorités sanitaires de Turin (Nord-Ouest) où il était soigné, précisant que l'enfant "est rentré avec une ambulance à la maison (...) accompagné par sa tante". Le garçon habite à Pavie au sud de Milan. "Son état de santé s'est nettement amélioré", précise le communiqué, ajoutant que le rétablissement total devrait prendre deux mois.

Divers traumatismes et fractures



Le petit garçon est le seul passager ayant survécu à la chute dans le vide de la cabine du téléphérique à Stresa, près du sommet du mont Mottarone. Les 14 autres passagers, dont ses parents, son petit frère de deux ans et ses arrière-grands-parents, sont tous décédés.



Eitan, dont la famille avait émigré en 2018 en Italie, a subi divers traumatismes et fractures au niveau de l'abdomen et du thorax. Plusieurs responsables de la société gérant le téléphérique sont poursuivis par la justice qui les soupçonne d'avoir délibérément désactivé le système de freinage d'urgence qui aurait dû bloquer la cabine quand le câble s'est rompu.