Chypre intercepte une embarcation transportant 65 migrants

(Belga) Un bateau avec 65 migrants à son bord a été intercepté jeudi par une patrouille des garde-côtes chypriotes, a indiqué la police. L'embarcation a été escortée jusqu'au port de Protaras, au sud-est de l'île. Parmi les passagers se trouvaient 24 mineurs d'âge.

Le bateau était parti du Liban, à 170 km de là, a précisé la chaîne publique chypriote RIK. Les autorités chypriotes ont enregistré une recrudescence du nombre d'arrivées de migrants ces dernières semaines, le plus souvent en provenance de Syrie et ayant transité par la Turquie ou le Liban. L'île qui compte 1 million d'habitants, accueille environ 100.000 migrants et réfugiés. (Belga)