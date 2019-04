Cinq choses à savoir sur la reine Elizabeth II, qui fête ses 93 ans

La reine Elizabeth II fête dimanche son 93e anniversaire. Voici cinq choses à savoir sur la monarque britannique :

- Longévité -

Devenue reine à la mort de son père, le roi George VI, le 6 février 1952, Elizabeth II a déjà passé 67 ans et 74 jours sur le trône, soit le plus long règne de l'histoire de la monarchie britannique.

Cela lui a permis de côtoyer 14 Premiers ministres britanniques successifs, de Winston Churchill à Theresa May, et de promulguer plus de 3.500 lois votées au Parlement.

D'après les chiffres de l'Office des statistiques nationales, 83% des personnes vivant au Royaume-Uni n'ont pas connu d'autre monarque.

- Anniversaire(s) -

Elizabeth II est née le 21 avril 1926, dans une maison située au 17 Bruton Street à Londres, une adresse qui héberge désormais un restaurant chinois haut de gamme.

La date de son anniversaire est marquée chaque année par des coups de canon tirés à Hyde Park et à la Tour de Londres, ainsi qu'au parc royal de Windsor, à l'ouest de la capitale.

Mais son anniversaire est officiellement célébré plus tard dans l'année, généralement le deuxième samedi de juin. La reine est alors rejointe par les autres membres de la famille royale pour la parade militaire du "salut aux couleurs", et sur le balcon de Buckingham Palace pour une apparition publique.

C'est le roi George II, né en le 9 novembre 1683, qui instaura en 1748 la tradition d'une double célébration, afin de bénéficier d'une météo plus clémente.

- Impôts -

La reine n'est pas tenue de payer des impôts sur le revenu. Elle le fait - volontairement - depuis 1993 sur ses revenus privés, en réaction à la grogne publique suscitée par les frais de rénovation du château de Windsor, ravagé par un important incendie l'année précédente.

La reine ne paie en revanche aucune taxe sur la "subvention souveraine", dotation annuelle qui vise à "fournir les ressources annuelles utilisées par la famille royale en soutien des tâches officielles de Sa Majesté".

Calculée en fonction des bénéfices du Crown Estate, l'institution qui gère le patrimoine de la couronne, cette subvention s'élève à 82.400.000 livres (95 millions d'euros) pour l'année budgétaire 2019-2020.

- Animaux -

La reine cultive une véritable passion pour les chevaux et les chiens.

Elle a été la maîtresse d'une trentaine de corgis, sa race de chiens favorite. Elle a même été à l'origine de la création d'une nouvelle race, le "dorgi", issus du croisement entre un corgi et un teckel ("dachshund" en anglais).

Elizabeth II est également propriétaire de chevaux, dont certains hérités de son père George VI, qui ont gagné plus de 1.600 courses.

Tout au long de son règne, elle a reçu plusieurs animaux en cadeaux, dont des étalons, mais aussi poneys, des hippopotames nains, des jaguars, des paresseux, des castors, des kangourous, ou un crocodile, qui ont été confiés, en majorité, au zoo de Londres.

Et en vertu d'une tradition remontant au XIIe siècle, tous les cygnes muets du pays lui appartiennent.

- Technologies -

Elizabeth II, qui a servi comme mécanicienne pendant la Seconde Guerre mondiale, a toujours été à l'aise avec les nouvelles technologies.

Elle a envoyé son premier e-mail en 1976, lors d'une visite sur une base militaire, bien avant la démocratisation d'internet. Elle avait aussi inauguré le premier site web de la famille royale en 1997.

Sur les réseaux sociaux, la reine a envoyé son premier tweet en 2014. Elle a signé son premier message sur Instagram en mars dernier, une photo d'une lettre écrite par Charles Babbage, un mathématicien britannique précurseur de l'informatique, à son arrière arrière grand-père, le prince Albert.