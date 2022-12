Cinq Russes et deux Américains inculpés aux USA pour des trafics de produits sensibles

(Belga) Le ministère américain de la Justice a annoncé mardi l'inculpation de cinq ressortissants russes, dont un agent présumé des services de sécurité, et deux Américains, accusés d'avoir fourni illégalement à la Russie des composants électroniques sensibles et des munitions.

Trois d'entre eux se trouvent en détention, dont l'un en attente d'extradition en Estonie, et quatre sont en liberté, a-t-il précisé dans un communiqué. "Le ministère de la Justice et ses partenaires internationaux ne tolèreront pas les tentatives criminelles de soutenir l'effort de guerre russe en Ukraine", a commenté le ministre Merrick Garland cité dans ce document. Selon l'acte d'accusation, les sept accusés travaillaient depuis au moins cinq ans pour deux entreprises russes "dirigées par les services de renseignement" de leur pays. Celles-ci achetaient des composants susceptibles d'avoir un usage militaire, et donc soumis à des régulations strictes, et les importaient illégalement en Russie, en utilisant des sociétés écrans et une multitude de comptes bancaires. Les biens, dont la valeur est estimée à plusieurs millions de dollars, ont transité par l'Estonie, la Finlande, l'Allemagne et Hong-Kong, d'après ce document. En mars, les deux entreprises ont été visées par les sanctions américaines prises en réaction à l'invasion de l'Ukraine par les troupes de Moscou. D'après les procureurs, cela ne les a pas empêchées de poursuivre leur trafic: en octobre, l'un des accusés a tenté de franchir la frontière entre l'Estonie et la Russie avec 35 sortes de semi-conducteurs et des milliers de cartouche pour fusils d'attaque. En novembre, il a de nouveau été empêché d'entrer en Russie avec des munitions tactiques. Il a finalement été arrêté le 6 décembre par les autorités estoniennes sur demande des Etats-Unis. Les sept accusés sont poursuivis pour fraude, associations de malfaiteurs, contrebande, blanchiment et violations des sanctions internationales et encourent 30 ans de prison. (Belga)