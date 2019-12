Cinquante migrants à nouveau sauvés en Mer Méditerranée

(Belga) Le bateau Ocean Viking a effectué vendredi soir une deuxième opération de sauvetage en un jour. Cinquante migrants ont ainsi été secourus en mer Méditerranée, aux abords de Malte.

"Cinquante personnes, dont 10 enfants et un bébé, étaient sur une embarcation en bois surchargée lors d'une météo désastreuse. Toutes sont en sécurité à bord", ont tweeté les organisations humanitaires SOS Méditerranée et Médecins sans frontières, dans la nuit de vendredi à samedi. Plus tôt dans la journée, le navire avait déjà secouru 112 personnes qui se trouvaient sur un canot pneumatique dégonflé, au large des côtes libyennes. Parmi elles, 24 femmes dont trois enceintes, 38 enfants, le plus jeune d'à peine trois mois. Les bateaux de sauvetage en Méditerranée tentent régulièrement de ramener les migrants sur le continent européen, en Italie ou à Malte, mais doivent souvent attendre des jours avant d'obtenir la permission de le faire. Les deux pays ont souvent refusé d'ouvrir leurs ports ces derniers mois, à moins que d'autres pays de l'Union européenne n'acceptent aussi d'accueillir des migrants. (Belga)