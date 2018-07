Clara, une Belge évacuée en raison des incendies en Grèce: "On était vraiment dans l'eau, des gens sautaient avec leur valises"

Clara est belge, elle séjourne actuellement en Grèce, à Mati, où elle passait ses vacances. Elle nous a expliqué avoir trouvé refuge, avec les autres résidents de son hôtel, dans la mer. "On nous a évacués sur la petite plage de rochers en bas de l'hôtel, à ce moment-là, on était complètement envahis par un nuage noir, avec des cendres qui nous brûlaient les jambes. On a attendu comme ça deux-trois heures dans l'eau. Ensuite, on a pu rejoindre le côté de l'hôtel, où on attendu, une ou deux heures du matin, on est venu nous chercher avec des petits bateaux de pêcheurs. C'était vraiment la panique, je pleurais littéralement".

Elle explique : "On était vraiment dans l'eau, des gens sautaient avec leur valises, je disais aux gens avec qui on était que c'était un peu fini. On a tous un peu de mal à respirer mais ça reste supportable, je pense".