Climat, Covid, pauvreté: "Il est temps d'agir", avertit le pape

(Belga) "Il est temps d'agir, et d'agir ensemble" contre le changement climatique, la pandémie de Covid et la pauvreté, avertit le pape François dans un texte rendu public dimanche par le quotidien italien Il Corriere della Sera.

Ce texte est la préface écrite par le pape François pour un livre à paraître à la mi-novembre. Elle a été rendue publique le jour même de l'ouverture de la COP26 à Glasgow et alors que se tient à Rome un sommet du G20 qui doit lui aussi débattre des problèmes climatiques. Dénonçant "une crise écologique" et "une crise sociale (...) rendues meurtrières par une crise sanitaire", le pape estime que ces crises représentent également "des opportunités, des occasions à reconnaître et tirer des leçons des erreurs commises dans le passé". "Il est temps de penser en grand, de repenser nos priorités (...) et de replanifier notre avenir. Il est temps d'agir, d'agir ensemble, il est temps", conclut le chef spirituel des 1,3 milliard de catholiques à travers le monde. (Belga)