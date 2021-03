Climat: des militants de Greenpeace se posent sur une tour de la BCE à Francfort

(Belga) Deux militants de Greenpeace se sont posés mercredi en parapente sur le toit de l'un des bâtiments de la Banque centrale européenne à Francfort dans une action visant à dénoncer les rachats de dettes d'entreprises gourmandes en énergies fossiles.

Arrivant par les airs au moyen d'un parapente motorisé, les deux militants ont atterri sur le toit d'un bâtiment servant d'ordinaire aux conférences de presse avant de déployer une banderole, a confirmé à l'AFP une porte-parole de la BCE. Selon les images publiées par Greenpeace sur twitter, la banderole de plus de 10 mètres de long montrait sur un fond jaune le slogan "arrêtez de financer les tueurs climatiques" ("stop funding climate killers"). L'ONG environnementale dénonce dans un rapport publié mercredi la politique de rachats de dette privée menée par la BCE parmi laquelle figurent 300 milliards d'euros de titres émis par plus de 60 entreprises utilisant des combustibles fossiles, dont Shell, Total, Eni, OMV et Repsol. Pour soutenir l'activité en zone euro gravement secouée par la pandémie du Covid-19, la BCE a lancé en 2020 un programme de rachats massifs de dette pour l'essentiel publique, mais aussi privée, qui a complété le programme "QE" - pour "quantitative easing" - lancé dès 2015 et visant à injecter des liquidités dans l'économie. Comme elle l'a déjà fait en octobre, Greenpeace appelle mercredi la BCE à soutenir la transition vers les énergies renouvelables et à s'aligner sur l'accord de Paris sur le climat. (Belga)