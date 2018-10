Collision entre un mobilhome belge et un tram à Utrecht, aux Pays-Bas: un mort et deux blessés, dont un enfant

Une collision entre un van et un tram a fait un mort et deux blessés à Utrecht (Pays-Bas) samedi. Les victimes se trouvaient dans le van, a indiqué la police qui enquête sur les faits. Leur identité n'est pas encore connue mais, selon nos confrères de vtm, le van serait immatriculé en Belgique.

D'après vtm, le conducteur du mobilhome est mort sur le coup. Une femme et un enfant qui étaient dans le véhicule sont grièvement blessés et emmené à l’hôpital. Il y avait une vingtaine de passagers dans le tram. Selon les premiers éléments, le mobilhome a fait demi-tour, et a été percuté par le tram qui arrivait.