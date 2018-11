Comment expliquer les intempéries exceptionnelles qui touchent le sud de l'Europe? (vidéo)

Pourquoi y a-t-il autant de précipitations en Italie, et plus globalement dans le sud de l'Europe? Notre journaliste Justine Sow livre des éléments de réponse dans le RTL INFO 19h.

Ces précipitations sont dues à une grande différence de températures entre l'air et la mer. L'été dernier a été marqué par de fortes chaleurs. L'air était chaud. La température de la Méditerranée a, elle aussi, augmenté au fil des semaines.

Il y a quelques semaines, l'automne est arrivé et a entraîné la chute des températures. Dans le pourtour méditerranéen, l'air est donc plus frais tandis que la température de la mer reste élevée. En effet, cette dernière met plus de temps à faiblir.

Ces conditions réunies expliquent donc la situation actuelle. Lorsque les vapeurs d'eau entrent en contact avec cet air frais, se forment alors d'épais nuages gorgés d'eau. Ces nuages sont à l'origine des pluies diluviennes observées en Italie, en Espagne ainsi qu'en France.

La météo devrait cependant évoluer d'ici à la fin de la semaine prochaine, comme l'explique David Dehenauw, météorologue: "Durant les prochains jours, il y a encore un risque de pluies diluviennes dans la partie nord-est de l'Italie. Mais les jours suivants, il fera plus calme car la dépression va s'écarter de l'Italie. L'air en altitude sera beaucoup plus chaud et ça va provoquer la stabilité et une période beaucoup plus sèche".