Déchirant: Karen, une mère de 5 enfants décédée du Covid-19, a documenté sur Facebook ses derniers jours à l'hôpital

C'est une histoire déchirante que nous rapporte ce mercredi matin le Daily Mail. Karen est une mère de famille de cinq enfants âgée de 40 ans, originaire de Cardiff. La jeune mère est une hôtesse de l'air en forme et sans problème de santé particulier. Elle est décédée du Covid-19 le 19 janvier après avoir partagé des messages alarmants sur Facebook, craignant ne pas survivre.

Karen Hobbs a subi un arrêt cardiaque alors qu'elle était plongée dans un coma artificiel depuis le 2 janvier. C'est peu avant Noël, que la jeune mère de famille a été testée positive du coronavirus.

Sa soeur, Rachel, raconte: "Pendant les premiers jours, elle était à la maison. Elle ne pouvait rien faire. Elle était au lit, n'avait aucune énergie. Je pensais qu'elle allait s'effondrer à cause de sa toux et de sa respiration. Vous le voyez à la télévision quand ils sont sous oxygène et tout, mais c'est différent quand quelqu'un est devant vous en train d'avoir des difficultés à respirer."

En détresse respiratoire, la jeune mère a dû être hospitalisée le 27 décembre.

Dans une série de messages inquiétants, Karen a expliqué sur son mur Facebook ce dont elle était le témoin aux soins intensifs. Après être retournée brièvement chez elle, le 28 décembre, Karen explique qu'elle a dû retourner à l'hôpital: "Eh bien, j'ai été renvoyé de l'hôpital la nuit dernière pour rappeler une ambulance car je ne pouvais plus respirer, donc, je suis de retour à l'hôpital ... C'est peu d'écrire que le Covid m'a donné un gros coup de pied. Pfff..."

Un autre message posté deux jours plus tard annonce une triste nouvelle: "La dame dans le lit en face de moi vient de mourir devant moi - du Covid. Pauvre, pauvre dame, les infirmières ont travaillé si dur pour la récupérer mais elle ne pouvait plus être aidée. C'est la pire chose que je n'ai jamais vue."

Le jour du nouvel an, la jeune mère explique qu'elle ne peut pas répondre à tous ses contacts qu'ils lui ont envoyé des voeux. "Je ne sais pas m'asseoir, ni pianoter sur mon téléphone", décrit la mère.

Deux jours plus tard, Karen rédige son dernier message, un mot qui fait froid dans le dos: "Va être plongée dans un coma et informée que je ne vais peut-être pas survivre. S'il vous plaît, tout le monde priez pour moi pour que je me réveille et que je revienne à la maison auprès de mes enfants. Terrifiée n'est pas un mot assez fort pour décrire ce que je ressens!"

Karen est décédée le 19 janvier des suites d'un arrêt cardiaque. Sa famille a souhaité sortir du silence et raconté son histoire une semaine après son décès pour exhorter les gens à respecter les règles du confinement.