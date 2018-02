Comment la neige peut aider de manière INATTENDUE les forces de police

@Kingsbridge Police on Facebook

De la Baltique à la Méditerranée, l'Europe restait saisie par un froid glacial venu de Sibérie. Mais, cela n'a pas que des inconvénients comme le département de police du Devon et de Cornwall, en Grande-Bretagne. l'a partagé sur son compte officiel..

La neige peut provoquer de gros embarras de circulation, mais elle peut aussi fournir un vrai coup de main aux autorités. Le département de police du Devon et de Cornwall en Grande-Bretagne a partagé cette image prise aux Pays-Bas sur son compte Facebook. On y voit une série de maisons dont les toits sont recouverts de neige. Tous arborent une fine couche de poudre blanche. Sauf un, qui présente un demi-cercle. Et le Daily Mirror de révéler que cette observation a permis à la police de Haarlem aux Pays-Bas de se rendre compte qu'une source de chaleur inhabituelle se trouvait sous le toit de cette habitation. Il s'agissait en fait d'une importante culture de cannabis illégale.

En postant cette photo, le département de police demande que quiconque qui observe ce phénomène appelle la police.