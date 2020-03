Concerts et représentations annulés à Berlin jusqu'à mi-avril

(Belga) La ville de Berlin a annoncé mardi l'annulation de toutes les manifestations culturelles dans les grandes salles de la capitale allemande jusqu'au 19 avril, pour endiguer l'épidémie de nouveau coronavirus.

"Dans les théâtres d'État, les opéras et les salles de concert, les manifestations prévues dans les grandes salles n'auront plus lieu à partir de demain, 11 mars", a indiqué dans un communiqué l'adjoint berlinois à la Culture, Klaus Lederer. Il a enjoint aux grands théâtres privés de "faire de même". La Grèce a de son côté annoncé la fermeture de toutes les écoles, crèches et universités pour deux semaines afin de ralentir la propagation du nouveau coronavirus, qui a contaminé à ce jour 89 personnes dans plusieurs régions grecques. "Nous devons tous nous comporter de manière responsable. Les parents doivent confiner leurs enfants. Cette mesure est destinée à ralentir la propagation de la maladie", a annoncé à la presse le ministre de la Santé Vassilis Kikilias. La Grèce avait déjà fermé une quarantaine d'écoles et d'universités de la région d'Athènes, une dizaine de celle de Thessalonique, la deuxième ville du pays où était apparu le premier cas de coronavirus, ainsi que tous les établissements de trois régions de l'ouest du pays d'où provient la majorité des cas.