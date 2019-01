Condamné pour pédophilie en Grande-Bretagne, il s'était enfui au Pakistan pendant son procès: il a été arrêté

Un Britannique condamné à 19 ans de prison pour pédophilie en Grande-Bretagne et qui s'était enfui au Pakistan durant son procès, a été arrêté samedi dans l'est du pays, a annoncé jeudi l'ambassade britannique à Islamabad. Agé de 41 ans, Choudhry Ikhalaq Hussain, né au Royaume-Uni et qui a aussi la nationalité pakistanaise, avait été condamné par contumace en 2016 pour actes de pédophilie, selon les autorités britanniques.



D'après le site internet de la police de Manchester, il avait invoqué les obsèques d'un membre de sa famille pour s'enfuir durant son procès. Neuf de ses coaccusés, également d'origine pakistanaise, avaient été condamnés pour des faits similaires à des peines allant de 5 à 25 ans de prison. Les faits s'étaient produits à Rochdale, en banlieue de Manchester.





"Nous n'allions jamais abandonner nos recherches"



M. Hussain "a pensé à tort qu'il pourrait échapper à la justice en fuyant au Pakistan", a commenté Ian Cruxton, le chef des opérations internationales du National Crime Agency britannique, une entité dédiée notamment à la lutte contre le crime organisé et l'exploitation des enfants. "Nous n'allions jamais abandonner nos recherches, peu importe le temps passé ou la distance qu'il mettait" entre lui et le Royaume-Uni, a noté Jamie Daniels, inspecteur de la police du Grand Manchester, en charge de l'affaire.

Selon l'ambassade britannique, M. Hussain doit à présent être déféré devant la justice pakistanaise, qui tranchera sur son extradition. En octobre dernier, un homme recherché pour le meurtre de cinq enfants et de trois adultes avait déjà été extradé du Pakistan vers le Royaume-Uni.