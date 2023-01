Conflit au Nagorny Karabakh - L'UE enverra des observateurs en Arménie

(Belga) Les ministres des Affaires étrangères de l'UE ont approuvé lundi la création d'une mission civile de l'UE en Arménie. Les observateurs de cette mission auront pour rôle de contribuer à une solution pacifique au conflit avec le pays voisin, l'Azerbaïdjan.

La mission "EUMA" devra entre autres patrouiller dans les zones frontalières et rapporter à l'UE sur la situation sur place. Le but est de stabiliser ces zones et d'établir un "climat de confiance", communique le Conseil de l'UE. Elle devrait débuter fin février, avec environ une centaine de personnes, pour un mandat de deux ans. La mission est une demande de l'Arménie. L'Arménie et l'Azerbaïdjan se sont affrontés au début des années 1990 pour le contrôle du Haut-Karabakh, enclave majoritairement peuplée d'Arméniens en Azerbaïdjan. Le conflit a fait 30.000 morts et s'est conclu par une victoire arménienne. Bakou a pris sa revanche lors d'une deuxième guerre, à l'automne 2020, qui a coûté la vie à 6.500 personnes, en reprenant des pans entiers du territoire. Des affrontements ont repris en septembre dernier. (Belga)