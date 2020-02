Conflit en Syrie - Les Vingt-sept appellent à un cessez-le-feu pour Idleb

(Belga) Les chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne ont appelé à un cessez-le-feu dans la province syrienne d'Idleb, cible d'une nouvelle offensive du régime syrien et de ses partisans.

Cette offensive, "causant d'énormes souffrances humaines, est inacceptable", condamne le Conseil européen dans une déclaration publiée dans la nuit de jeudi à vendredi, alors que les Vingt-sept étaient en sommet extraordinaire sur le budget à long terme de l'UE. L'UE appelle tous les acteurs à cesser immédiatement les hostilités et à permettre un accès humanitaire direct et sans entrave aux personnes dans le besoin. La situation en Syrie relève de la Cour pénale internationale, réitère l'UE, qui se dit déterminée à renforcer son aide humanitaire à la population civile de la région. Plus tôt dans la soirée, la chancelière allemande Angela Merkel et le président français Emmanuel Macron avaient exprimé, lors d'une conversation téléphonique avec le président russe Vladimir Poutine, leur "inquiétude" concernant la "situation humanitaire catastrophique" dans la province syrienne. Les deux Européens ont demandé à rencontrer M. Poutine et le président turc Recep Tayyip Erdogan "pour trouver une solution politique à la crise", selon un communiqué de la chancellerie allemande. (Belga)