Conflit en Ukraine - Explosions entendues dans la capitale ukrainienne Kiev et d'autres villes - 2

(Belga) Plusieurs explosions ont été entendues dans la capitale ukrainienne Kiev et dans d'autres villes du pays, rapportent les agences de presse Reuters et AFP.

Des explosions ont été recensées dans la capitale ukrainienne mais aussi dans la ville portuaire de Marioupol et celle de Charkov au nord-est du pays Ces témoignages surviennent alors que le président russe Vladimir Poutine a annoncé peu avant, jeudi à 06h00 heure de Moscou, une opération militaire en Ukraine pour défendre les séparatistes de l'est du pays. Le président américain Joe Biden a aussitôt dénoncé une "attaque injustifiée" qui provoquera "des souffrances et pertes de vies humaines". "Le monde exigera des comptes à la Russie", a-t-il promis. Peu après le discours de M. Poutine jeudi matin, le prix du baril de pétrole a dépassé les 100 dollars et la Bourse de Hong Kong chutait de plus de 3%. (Belga)