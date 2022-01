Conflit en Ukraine - L'UE "déplore" que la Russie interdise à des responsables européens d'entrer sur son sol

(Belga) L'Union européenne a "déploré" vendredi la décision de la Russie d'interdire à des responsables européens d'entrer sur son territoire, un nouvel épisode dans la crise diplomatique aigüe autour de l'Ukraine.

La diplomatie russe a annoncé en fin de journée interdire d'entrée en Russie des représentants des forces de l'ordre, des organes législatifs et exécutifs de certains pays de l'UE qui sont selon elle "personnellement responsables de la propagation de la politique antirusse". "L'UE déplore la décision des autorités russes", a répondu un porte-parole de l'UE dans un communiqué. "Cette décision manque de justifications légales et de transparence" et suscitera une réponse appropriée, a-t-il ajouté. Le ministère russe des Affaires étrangères a précisé que sa mesure visait également "les sociétés militaires privées européennes opérant dans diverses régions du monde", suggérant qu'elle est une réponse aux sanctions européennes infligées en décembre à des actifs liés au groupe paramilitaire russe Wagner. Ce sulfureux groupe est accusé par des Etats occidentaux, dont la France, le Royaume-Uni et l'Allemagne, de réaliser des opérations clandestines déstabilisatrices pour le compte de Moscou dans des pays en conflit, comme l'Ukraine et certaines nations africaines. Ce ping-pong diplomatique autour des sanctions se poursuit à un moment où les Occidentaux ont menacé la Russie d'une réplique stratégique "massive" et coordonnée si elle déclenchait une attaque dans l'Ukraine voisine. (Belga)