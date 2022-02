Conflit en Ukraine - L'Ukraine affirme qu'un soldat a été tué dans l'est séparatiste

(Belga) Un soldat ukrainien a été tué samedi dans des affrontements avec des séparatistes soutenus par Moscou dans l'est du pays, a annoncé l'armée ukrainienne, alors que les craintes d'une attaque russe s'amplifient. Les forces armées ukrainiennes ont toutefois affirmé, dans un communiqué, "contrôler la situation" et "poursuivre leur mission de repousser l'agression armée de la Russie".

"A la suite d'un bombardement, un soldat ukrainien a été mortellement blessé par un éclat d'obus", a affirmé le commandement militaire pour l'est de l'Ukraine. Les forces armées ukrainiennes et les séparatistes prorusses se sont mutuellement accusés samedi de violations graves du cessez-le-feu dans l'est de l'Ukraine. L'armée ukrainienne a fait état de 66 échanges de tirs de mortiers, de 82 et 110 mm de calibre, sur les villes du front jusqu'à 07h00 (05h00 heure belge), un nombre particulièrement élevé. Les séparatistes de la région de Donetsk, qui accusent Kiev de vouloir reprendre leur région, ont quant à eux qualifié la situation de "critique" et ont annoncé une "mobilisation générale", de même que leurs voisins de la région de Lougansk. Moscou nie formellement être mêlé au conflit et parle d'affaires intérieures à l'Ukraine, mais l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) fait état régulièrement depuis huit ans d'armements passant de Russie vers les régions séparatistes. Les observateurs de l'OSCE ont affirmé samedi avoir constaté une "augmentation spectaculaire" des violations du cessez-le-feu, pour un total de 870 vendredi.