Conflit en Ukraine - La Russie établit des relations diplomatiques avec les séparatistes d'Ukraine

(Belga) La Russie a officiellement annoncé mardi avoir établi des relations diplomatiques avec les deux régions séparatistes de l'est de l'Ukraine dont Vladimir Poutine a reconnu la veille l'indépendance, au grand dam de Kiev et des Occidentaux.

Moscou et les "républiques" de Donetsk et de Lougansk, non-reconnues par la communauté internationale, se sont mis d'accord sur l'"établissement de relations diplomatiques", a déclaré le ministère russe des Affaires étrangères. Le chef de la diplomatie Sergueï Lavrov a adressé ses félicitations à ses "homologues" des deux régions séparatistes, a ajouté le ministère dans un communiqué. "La partie russe a pour objectif de développer une coopération exhaustive" avec ces territoires afin de "renforcer la paix, la stabilité régionale et la sécurité", a poursuivi la même source. Ces déclarations interviennent au moment où Kiev et les Occidentaux redoutent une offensive militaire russe de grande ampleur contre l'Ukraine, aux frontières de laquelle plus de 150.000 militaires russes campent depuis des semaines, selon Washington. Mardi, M. Poutine a obtenu le feu vert de son Parlement pour déployer des soldats dans les zones séparatistes afin de les "défendre" contre ce que Moscou présente comme une possible agression de Kiev. Les Occidentaux ont unanimement condamné la reconnaissance de l'indépendance des deux régions séparatistes par la Russie, dénonçant une violation de l'intégrité territoriale de l'Ukraine et annonçant mardi des sanctions économiques. (Belga)