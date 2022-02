Conflit en Ukraine - Les USA demandent aussi au personnel américain de l'OSCE de quitter l'Ukraine

(Belga) Les Etats-Unis ont également demandé au personnel américain de la mission d'observation de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) de quitter l'Ukraine, par crainte d'une invasion russe, quelques jours après avoir appelé ses ressortissants à faire de même.

"L'avis de voyage pour les citoyens américains qui a été émis la semaine dernière vaut aussi pour le personnel américain de la mission spéciale de l'OSCE", a indiqué un porte-parole du département d'Etat des Etats-Unis samedi. Des centaines d'observateurs internationaux pour l'OSCDE sont présents en Ukraine depuis 2014 pour observer le cessez-le-feu convenu entre les séparatistes pro-russes et les soldats ukrainiens, notamment dans l'est de l'Ukraine. Il s'agit de la plus grande mission de sécurité de l'histoire de l'OSCE. Au dernier décompte, il y avait environ 680 observateurs de 43 États membres de l'OSCE en Ukraine, dont 515 dans l'est du pays. (Belga)