Conflit en Ukraine - Ukraine: explosion d'un oléoduc dans une ville tenue par des pro-russes

(Belga) Un oléoduc international a explosé vendredi à Lougansk, une ville de l'est de l'Ukraine tenue par les séparatistes pro-russes, a rapporté l'agence d'Etat russe Ria Novosti, diffusant des images d'une boule de feu éclairant le ciel nocturne.

L'explosion de l'oléoduc Droujba a secoué Lougansk, selon Ria Novosti. Cette explosion, dont l'origine n'était pas précisée vendredi soir, est survenue au moment où les tensions sont à leur comble dans la crise entre les Occidentaux et la Russie autour de l'Ukraine. L'oléoduc Droujba relie la Russie à plusieurs des anciens satellites de l'Union soviétique en Europe de l'est et centrale. Selon l'agence russe, une deuxième explosion est survenue à Lougansk après celle de l'oléoduc. Là encore, l'origine n'a pas été précisée. (Belga)