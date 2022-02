(Belga) Un soldat ukrainien a été tué et six autres blessés mardi dans des bombardements séparatistes prorusses dans l'est de l'Ukraine, a annoncé l'armée, dans un contexte de tensions croissantes.

"Un militaire a été tué" dans la région de Lougansk, a indiqué à l'AFP un porte-parole militaire, Pavlo Kovaltchouk, sans préciser où les autres soldats avaient été blessés. (Belga)