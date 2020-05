CONTRASTE saisissant entre ces deux plages: un déconfinement à 2 vitesses d'un pays à l'autre (photos)

On constate des mesures de déconfinement à 2 vitesse d'un pays à l'autre. À La Grande Motte, dans le sud de la France, on teste les emplacements délimités en vue des vacances d'été. C'est la seule plage française où on peut être statique. Seules quelques plages sont accessibles mais la plupart le font pour la promenade et la baignade. Nos voisins français font une différence entre les plages "dynamiques" et cette plage "statique" à La Grande Motte. Dans les prochaines semaines, cette situation va peu à peu s'assouplir au fur et à mesure du déconfinement.



@AFP



@AFP

Au contraire, en Angleterre, les plages sont rouvertes et ont été prises d'assaut dès le week-end dernier, beau temps oblige, mais au détriment des règles de distanciation sociale, comme en témoigne ces photos prises à Bournemouth, dans le sud de l'Angleterre.

Des agents ont patrouillé pour tenter de faire respecter les règles sanitaires de distances entre les Anglais, mais vu le monde présent, le mètre et demi de distance était difficilement atteint.



@AFP



@AFP