COP24 - Une activiste belge bloquée à son arrivée, finalement admise en Pologne

La militante belge pour le climat, arrêtée vendredi à la frontière polonaise, a finalement eu accès au territoire polonais dans la nuit de vendredi à samedi, a rapporté samedi la coupole d'ONG actives dans le domaine du climat, Climate Action Network (CAN) Europe.

Zanna Vanrenterghem s'est vu refuser l'entrée en Pologne vendredi, où elle souhaitait participer au sommet sur le climat de la ville de Katowice. Les autorités polonaises voulaient initialement la renvoyer en Belgique, mais vers 1h00 du matin, on l'a laissé entrer dans le pays. "Juste avant de vouloir la faire monter dans le train, elle a été informée qu'elle serait admise en Pologne", a déclaré Ania Drazkiewicz du Climate Action Network. "Elle pourra assister au sommet sur le climat." La raison pour laquelle Mme Vanrenterghem s'est d'abord vu refuser l'accès au pays "pourrait être qu'elle est l'un des organisateurs de la marche du climat de dimanche dernier à Bruxelles", suggère le CAN. Aux côtés de l'activiste belge, une dizaine d'autres membres d'organisations de la société civile ont été arrêtés. On ignore combien d'entre eux ont finalement été admis en Pologne.