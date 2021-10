COP26: le n°2 du Vatican conduira la délégation du Saint-Siège à Glasgow

(Belga) Le cardinal Pietro Parolin, numéro 2 du Vatican, conduira la délégation du Saint-Siège à la conférence COP26 sur le climat qui se tiendra à Glasgow, en Ecosse, a annoncé vendredi un porte-parole, sans qu'il soit clair si le pape s'y rendra ou non.

"Répondant aux questions des journalistes concernant la participation du Saint-Siège" à la COP26 de Glasgow du 31 octobre au 12 novembre, "je peux préciser que la délégation sera dirigée (...) par le cardinal Pietro Parolin", a déclaré le porte-parole du Vatican Matteo Bruni. Il n'était pas clair dans l'immédiat si cela signifie que le pape François, qui avait évoqué son désir de s'y rendre, fera le déplacement ou non. Début septembre, le pape François, qui aura 85 ans en décembre prochain, avait annoncé qu'il se rendrait prochainement en Grèce, à Chypre et à Malte. Il avait en outre confirmé qu'il prévoyait de prononcer un discours, "déjà en préparation", devant la COP26 à Glasgow en novembre, même si "tout dépendra de comment je me sens à ce moment-là", dans un entretien à la radio catholique espagnole Cope. Le pape François dénonce régulièrement les comportements néfastes pour l'environnement et il a appelé lundi la COP26 à agir "avec urgence pour offrir des réponses efficaces à la crise écologique sans précédent". "La COP26 de Glasgow est appelée avec urgence à offrir des réponses efficaces à la crise écologique sans précédent et à la crise des valeurs que nous vivons et à offrir ainsi un espoir concret aux générations futures", avait-il dit. (Belga)