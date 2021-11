COP26 - Le Premier ministre britannique appelle à plus d'ambition

(Belga) Le Premier ministre britannique Boris Johnson a appelé à plus d'ambition dans les négociations à la conférence mondiale sur le climat COP26 à Glasgow. "La COP26 a encore une semaine pour aider le monde, nous devons travailler ensemble pour atteindre l'objectif", a-t-il déclaré.

Au cours de la première semaine du sommet, des mesures concrètes ont été annoncées comme l'interruption de la déforestation et la réduction des émissions de méthane, un gaz à effet de serre nocif. "Mais nous ne devons pas sous-estimer la tâche de maintenir en vie l'objectif de 1,5 degré", a indiqué Boris Johnson. Cela nécessite "des compromis importants et des engagements ambitieux", a souligné le Premier ministre. À Glasgow, les représentants de quelque 200 pays négocient comment atteindre et mettre en oeuvre les objectifs climatiques convenus à Paris. (Belga)