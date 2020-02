Transmission, période d'incubation et taux de mortalité: 5 minutes pour comprendre l'épidémie du Coronavirus

Marius Gilbert, épidémiologiste et chercheur à l’Université Libre de Bruxelles, était l'invité de Fabrice GrosFilley ce mercredi. Il répond à nos questions concernant l'épidémie.

Pourquoi le Coronavirus est-il désormais appelé Covid-19?

Le Coronavirus est un terme générique qui comprend une famille de virus, y compris ceux qui nous causent des rhumes. C'est un terme qui n'était pas suffisamment spécifique. Il en fallait un spécifique pour désigner cette maladie là et l'OMS a tranché.

Quelle est la particularité de ce Covid-19 ? Comment se transmet-il?

Il est plus pathogène que les autres coronavirus. Il présente des pneumonies sévères chez des patients âgés et cumule un certain nombre de facteurs de risques, c'est cela qui inquiète. Au niveau de la transmission, c'est un virus qui a une transmission relativement proche de la grippe. Il se transmet par les micro gouttelettes que quelqu'un qui tousse ou éternue, va émettre dans l'air. Ou parce qu'elles sont respirées par quelqu'un qui se trouve dans la proximité directe de la personne infectée. Soit parce que ces micro-gouttelettes se déposent sur une surface et qu'elle est touchée par quelqu'un d'autre et que cette autre personne se touche les muqueuses, la bouche ou les yeux. Elle s'auto-infecte par l'intermédiaire de ses mains.

Porter un masque est-il utile?

Porter un masque peut être utile pour une personne qui est malade, pour empêcher de contaminer les autres. Ça peut également être utile pour une personne qui soigne une personne malade et se trouve à proximité directe (moins d'1m50). Porter un masque dans la rue, ça n'a aucun intérêt.

On a une idée du taux de mortalité?

Une étude publiée hier, basée sur 44.000 cas chinois, montre un taux de mortalité sensiblement supérieur à celui de la grippe. On a un virus plus dangereux que celui de la grippe de manière générale. Mais cette dangerosité était très importante selon les classes d'âge. Plus on avance en âge, plus le risque d'infection est important. Et plus le risque de décès si on est infecté est important. Ce qui inquiète est que des personnes entre 40 et 50 ans qui ne présentent pas des maladies sont décédées. Donc c'est malgré tout un virus qui est assez dangereux. Il faut le prendre au sérieux mais ce n'est pas une catastrophe planétaire donc il faut le gérer avec sérieux et en essayant de diminuer au plus la transmission des cas.

Quelle est la période d'incubation?

Le nombre de jours pour qu'une personne qui ait été contaminée déclare une infection varie assez fort. En moyenne, on tourne autour de 5 jours. On est contagieux 5 jours après avoir été infecté. C'est après 5 jours que l'on va devenir malade mais c'est une moyenne. La quarantaine de 14 jours inclut une certaine variabilité car certaines personnes vont être malade après 5 jours mais cela est peu fréquent.

120 Belges sont confinés dans un hôtel à Tenerife après qu'un cas se soit déclaré. Ce confinement a-t-il du sens?

Je pense que si le nombre de cas continue à augmenter dans cet hôtel, on va très vite aboutir à une situation de psychose pour les gens à l'intérieur et les proches à l'extérieur. Tant en terme de diminution de risques pour ces personnes que pour rassurer l'opinion publique sur ce qui peut se passer, ça pourrait être intéressant d'essayer de les rapatrier et de les mettre dans des situations.