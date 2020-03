Coronavirus: 9ème jour d'attente pour une centaine de Belges placés en quarantaine dans un hôtel de Tenerife

Une centaine de Belges sont toujours bloqués dans un hôtel de Tenerife. Dans cet hôtel, un 6ème cas de coronavirus a été détecté... Il s'agit d'une touriste Britannique. Les Belges attendent de subir des tests pour pouvoir rentrer chez eux, mais ils tardent...

Un autobus a quitté l'hôtel de Tenerife placé en quarantaine à cause de touristes italiens testés positifs au coronavirus. A bord de ce car, se trouvent des touristes qui sont restés confinés dans l'hôtel et qui sont désormais autorisés de sortir. Ces départs au compte-goutte sont autorisés à une seule condition: que ces touristes aient obtenu des tests négatifs au coronavirus. Ces analyses, les Belges les attendent toujours. Ils sont une centaine, toujours isolés à l'intérieur.

Après 9 jours de quarantaine, l'attente devient longue, comme le confie une touriste dans le RTLINFO13H: "On attend un avis de l'hôtel et tous les jours on va voir à la réception s'il y a quelque chose de neuf. Mais on ne veut pas rentrer pour être placé en quarantaine en Belgique, non. On préfère rester ici."

Certains touristes belges ont manifesté leur mécontentement après avoir vu des Britanniques quitter l'hôtel mais leurs tests s'étaient avérés négatifs. Depuis, les autorités belges essaient d'appliquer la même règle pour les compatriotes belges. Le consulat de Belgique a Tenerife a publié une note: "Nous avons demandé aux autorités espagnoles que l'ensemble des touristes belges puisse bénéficier d'un traitement similaire aux Britanniques et qu'un test soit pratiqué dans les meilleurs délais. Il a été convenu entre les ministères belges et espagnol que la Belgique prendra en charge le suivi des touristes belges asymptomatiques en Belgique."

Hier, une Britannique placée en quarantaine a été testée positive au coronavirus. Elle n'a pas été en contact direct avec le groupe d'Italiens à l'origine de la contamination dans l'hôtel.