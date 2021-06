Coronavirus - Allemagne: allégement en vue du port du masque

(Belga) L'Allemagne s'oriente vers une levée progressive de l'obligation de porter un masque grâce à une forte accalmie des infections au Covid-19 dans le pays, a indiqué lundi le ministre de la Santé.

"Grâce à la chute du taux d'incidence, nous pouvons procéder par étapes, un premier pas pourrait être la levée du port du masque à l'extérieur", a affirmé Jens Spahn, dans une interview au groupe de presse Funke. "Dans les régions avec un très faible taux d'incidence, et un fort taux de vaccination, cela pourrait concerner, progressivement, l'intérieur", a-t-il ajouté. En Allemagne, le port du masque est imposé dans les lieux publics clos, les transports publics, les commerces et certaines rues très fréquentées. Mais le pays, comme la plupart de ses voisins européens, connait depuis plusieurs semaines une forte baisse des infections au nouveau coronavirus, permettant un desserrement des restrictions. Et la campagne de vaccination s'est accélérée. Près d'un Allemand sur deux (48,1%) a déjà reçu au moins une dose, tandis que 25,7% de la population est complétement immunisée. De nombreuses mesures anti-Covid ont été levées depuis mi-mai : restaurants, bars et commerces non essentiels, fermés depuis plusieurs mois, ont rouvert au public. En Europe, le Danemark, pays frontalier de l'Allemagne, a lui levé lundi l'obligation de porter le masque, sauf dans les transports en commun.