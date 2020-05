Coronavirus au Danemark: pour maintenir la distanciation sociale, ces élèves vont à l'école… dans un stade foot (vidéo)

Au Danemark, des élèves vont à l'école dans le plus grand stade de football de Copenhague.

Les cours de gymnastique se donnent dans les tribunes et les cours ont lieu dans les loges VIP du plus grand stade de football de Copenhague. Les élèves ne peuvent par contre pas aller sur la pelouse puisque les entraînements devraient bientôt reprendre à huis clos.

Plombée par la crise liée au nouveau coronavirus, la croissance économique au Danemark a enregistré une chute de 1,9% au premier trimestre, par rapport au trimestre précédent, selon les premières estimations de l'institut statistique national DST publiées vendredi.

"L'économie danoise subit clairement les effets de Covid-19. Cela est particulièrement évident dans les branches touchées par la fermeture de mars, en particulier le transport de personnes, les hôtels et restaurants, les services publics, la culture et les loisirs", a indiqué DST dans un communiqué. "À l'inverse, il n'y a aucun signe clair de déclin dans les industries productrices de matières premières telles que l'agriculture, l'industrie et la construction", relève-t-il.

"La baisse a été violente"

Le Danemark, pays de l'UE non membre de la zone euro, a abordé la crise avec une économie robuste, avec une croissance en hausse en 2019 à 2,4% sur un an. De janvier à mars, "la baisse (a été) vraiment violente, l'une des plus importantes de tous les temps. Mais compte tenu de l'ampleur de la fermeture, elle représente un moindre mal", a estimé l'économiste en chef de Danske Bank, Las Olsen, auprès de l'agence locale Ritzau.

"Ce n'est pas aussi mauvais que dans d'autres pays de l'UE, en partie parce que les hôtels et les restaurants occupent dans l'économie danoise une part moins importante", a-t-il souligné. La Banque du Danemark table sur un recul du PIB de 3 à 10% sur l'ensemble de l'année.