Coronavirus au Portugal: le pays ferme ses frontières à l'Espagne, 2 millions d'écoliers à l'arrêt

Le Portugal va fermer sa frontière avec l'Espagne aux touristes pour au moins un mois afin d'endiguer l'épidémie de nouveau coronavirus, a annoncé dimanche le Premier ministre portugais Antonio Costa. Le Portugal, dont la taille est cinq fois plus petite que l'Espagne, a recensé jusqu'à présent 1 mort (un homme de 80 ans) et 331 cas positifs, mais estime qu'il y a plus de 2.200 "cas suspects.

Vendredi dernier, le gouvernement portugais a décrété l'état d'alerte afin de pouvoir mobiliser la protection civile et les forces de l'ordre pour faire appliquer une série de mesures d'exception prises dans le but de contrôler l'épidémie de Covid-19. Au Portugal, l'état d'alerte a été décrété par le passé notamment pour faciliter la lutte contre les feux de forêt ou pour éviter une pénurie de carburant lors d'une grève des chauffeurs de camions-citernes. Afin de limiter la propagation du nouveau coronavirus, le gouvernement portugais a annoncé une trentaine de mesures d'exception dont la fermeture depuis ce lundi des crèches, des écoles et des universités.





La mesure concerne un peu plus de deux millions d'écoliers ou étudiants et restera en vigueur pendant au moins un mois. Les salariés qui devront garder leurs enfants recevront les deux tiers de leur salaire, un montant versé à parts égales par leur employeur et par l'Etat. Le gouvernement a également interdit toute manifestation rassemblant plus de 1.000 personnes dans des enceintes fermées, ou plus de 5.000 personnes dans des espaces à l'air libre.

A cela s'ajoutent la fermeture des boîtes de nuit, l'interdiction pour les passagers de navires de croisières de débarquer dans les ports portugais ou encore la suspension des visites dans les maisons de retraite.

Les propriétaires de bars et restaurants devront réduire leur capacité d'un tiers, afin d'éviter à leurs clients de se tenir trop proches les uns des autres. Pour la même raison, les centres commerciaux et les supermarchés devront eux aussi limiter l'affluence. Avant même ces annonces, de nombreux Portugais avaient commencé à stocker des produits de première nécessité, et certains supermarchés manquaient de fruits et légumes, de conserves, de lait ou de papier toilette.

L'Eglise catholique a pour sa part décidé vendredi de suspendre la célébration de la messe dominicale "jusqu'à ce que soit surmontée l'actuelle situation d'urgence".