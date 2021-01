Coronavirus aux Pays-Bas: de nombreuses contaminations à la suite des fêtes de fin d'année

Les rassemblements de fin d'année sont responsables d'un tiers des nouvelles contaminations au coronavirus dont l'origine a pu être déterminée aux Pays-Bas, a relevé mardi l'Institut néerlandais de santé publique et de l'environnement (RIVM).



Un peu moins de 50.000 nouveaux cas ont été enregistrés aux Pays-Bas la semaine passée. L'origine de 60% d'entre eux est connue et, parmi ceux-ci, 10.000 cas sont liés à une visite de Noël ou Nouvel An. Une tendance déjà observée la semaine précédente. A contrario, grâce au télétravail, les activités professionnelles ne représentent plus que 10% des infectons. Les écoles et lieu d'accueil de la petite enfance sont eux fermés. Le nombre de cas sur les dernières 24 heures est passé sous la barre des 5.000 pour la première fois depuis début décembre. Une tendance à la baisse qui ne se traduit cependant pas dans les chiffres de décès pour l'instant. Mardi, 153 morts du virus ont été enregistrés, soit le triple de la veille et de l'avant-veille.

CORONAVIRUS EN Belgique : où en est l’épidémie ce mardi 12 janvier ?