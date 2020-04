Coronavirus aux Pays-Bas: le nombre de décès sous-évalué?

Les Pays-Bas ont enregistré 67 nouveaux décès dus au coronavirus au cours des dernières 24 heures, soit la plus petite augmentation depuis le début du mois, ressort-il des chiffres présentés lundi par l'Institut royal néerlandais de santé publique et d'environnement (RIVM). Au total, 3.751 personnes ont succombé au Covid-19 aux Pays-Bas.



Toutefois, ce nombre est certainement en-deçà de la réalité car le décompte des morts connaît plusieurs freins. En effet, les personnes non testées ne se retrouvent pas dans les statistiques de décès liés au coronavirus. De plus, les décès sont souvent enregistrés avec un délai d'au moins 24 heures. L'Institut national a en outre notifié 75 nouvelles admissions à l'hôpital. Bien que des retards sont également de mise dans ce comptage, une ligne descendante se dessine. La plus jeune victime du coronavirus aux Pays-Bas était âgée de 18 ou 19 ans et souffrait déjà d'une autre pathologie. Comme ailleurs dans le monde, la plupart des personnes décédées étaient au moins septuagénaires.

> CORONAVIRUS: les dernières infos

> CORONAVIRUS: toutes les infos

> CORONAVIRUS: la carte mondiale de la propagation

> CORONAVIRUS: le bilan mondial