Coronavirus aux Pays-Bas: le nombre de nouvelles contaminations continue d'augmenter

Au cours de la semaine dernière, les Pays-Bas ont enregistré 1.329 nouveaux cas confirmés de contamination au coronavirus, indique mardi l'Institut royal de la Santé publique (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu - RIVM). La semaine précédente, 987 nouveaux cas avaient été notifiés, contre 534 et 432 auparavant.



Le nombre d'hospitalisations est lui passé de 19 à 23 et 9 décès ont été enregistrés, contre 7 la semaine précédente. Le taux de reproduction, qui mesure la vitesse de propagation du virus, a également augmenté: il a progressé de 1,29 à 1,4. Depuis le début de l'épidémie aux Pays-Bas, le coronavirus a été diagnostiqué chez 53.374 personnes et a entraîné 6.145 décès.