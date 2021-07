Coronavirus aux Pays-Bas: le nombre de tests positifs a doublé en une semaine

Le nombre de Néerlandais testés positifs au coronavirus la semaine dernière était plus de deux fois supérieur à celui de la semaine précédente. Le nombre d'infections est en forte augmentation, surtout chez les jeunes. Au total, 8.541 nouvelles contaminations ont été enregistrées, selon les chiffres de l'Institut national de santé publique et de l'environnement (RIVM), contre 4.208 cas recensés une semaine plus tôt.



Il s'agit d'une rupture nette de la tendance à la baisse constatée ces derniers mois. Depuis le pic observé à la fin du mois d'avril, le nombre de nouveaux cas diminuait chaque semaine. Dans le dernier rapport du RIVM, il avait reculé de plus d'un quart. Cette tendance s'est toutefois interrompue brusquement et le nombre de contaminations augmente particulièrement rapidement chez les jeunes. Plusieurs facteurs peuvent expliquer cette nouvelle hausse du nombre d'infections. La plupart des mesures pour endiguer la pandémie de coronavirus ont été supprimées le 26 juin aux Pays-Bas, ce qui incite davantage de personnes à se réunir. En outre, depuis peu, des centaines de milliers de personnes sont testées chaque semaine parce qu'elles veulent se rendre à un événement ou dans un établissement, où elles ne sont plus tenues de respecter une distance sociale. Enfin, le variant Delta du coronavirus est en progression. Ce variant est 40 à 60% plus contagieux que le variant Alpha, autrefois connu sous le nom de variant britannique. Selon le RIVM, le variant Delta, apparu en Inde, est aujourd'hui celui qui provoque le plus de contaminations aux Pays-Bas. Les vaccins anti-Covid-19 fonctionnent par ailleurs un peu moins bien contre lui, surtout si une personne n'a reçu qu'une seule dose.