Coronavirus aux Pays-Bas: nouvelle forte hausse du nombre de contaminations

L'Institut royal néerlandais de la Santé publique et de l'Environnement (RIVM) a enregistré une forte hausse du nombre de contaminations au coronavirus, annonce-t-il jeudi. Entre mercredi matin et jeudi matin, 9.737 nouveaux tests positifs ont été enregistrés. Un jour plus tôt, le décompte corrigé sur 24 heures atteignait encore 7.128.



Ce chiffre est également beaucoup plus élevé que la moyenne de la semaine dernière (7.700). Le nombre de décès liés au Covid-19 a augmenté de 85. Cela ne signifie pas que toutes ces personnes sont mortes du corona au cours des dernières 24 heures. Lorsqu'un patient corona décède, cela n'est parfois enregistré que plus tard. Mercredi, le RIVM avait comptabilisé 175 décès parmi les personnes atteintes de Covid-19, mardi 152. Depuis le début de l'épidémie, 850.873 personnes ont été testées positives aux Pays-Bas. Selon les chiffres officiels, il a été confirmé que 12.084 personnes y ont perdu la vie après avoir été testées positives au virus. Mais il y a aussi de bonnes nouvelles: le nombre de patients corona dans les hôpitaux néerlandais a de nouveau diminué. Les hôpitaux traitent actuellement 2.756 personnes pour ce virus. C'est 71 et 126 de moins que mercredi et mardi. "Il y a maintenant à peu près autant de patients Covid dans les hôpitaux qu'il y a neuf jours, le 29 décembre. Nous sommes actuellement sur un plateau et semblons même avoir passé le pic, qui était le 5 janvier", selon Ernst Kuipers, président du réseau national de soins intensifs (LNAZ).

