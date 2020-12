Coronavirus aux Pays-Bas: où en est l'épidémie chez nos voisins?

Le nombre de personnes testées positives au nouveau coronavirus était de 9.719 entre mercredi matin et jeudi matin aux Pays-Bas. Au total, 797.000 Néerlandais ont testé positifs depuis le début de l'épidémie dans le pays. Le cap de 800.000 sera vraisemblablement passé demain/vendredi.



Entre mercredi et jeudi matin, 109 personnes sont décédées du coronavirus. Actuellement, 2.817 patients Covid-19 sont hospitalisés, soit 113 de plus que la veille.

COVID-19 en Belgique : où en est l'épidémie ce jeudi 31 décembre?