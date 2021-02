Coronavirus aux Pays-Bas: où en est l'épidémie chez nos voisins?

Un total de 4.217 tests positifs au coronavirus ont été enregistrés aux Pays-Bas entre dimanche matin et lundi matin. C'est un peu plus que la moyenne de 4.124 nouveaux cas constatée au cours des sept derniers jours, selon les chiffres de l'Institut national de la santé publique et de l'environnement (RIVM).



Dimanche, le RIVM a dénombré 4.720 tests positifs mesurés sur une période de 24 heures, également au-dessus de la moyenne de sept jours. Le RIVM avait précédemment mis en garde contre l'augmentation des taux d'infection, car de plus en plus de personnes contractent la variante britannique du virus. En un jour, il y a eu 32 nouveaux décès. Dix-sept décès ont été enregistrés dimanche, 62 samedi, 50 vendredi et 74 jeudi. Dimanche, il a été annoncé qu'un million de Néerlandais avaient désormais été vaccinés. Lundi, 1.908 personnes atteintes du coronavirus étaient hospitalisées, 59 de plus que dimanche. Parmi ces patients, 561 sont en réanimation, soit une augmentation de 27 par rapport à la veille.

Espoir pour le SECTEUR CULTUREL: la ministre propose une reprise à la mi-mars