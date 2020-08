Coronavirus aux Pays-Bas: pas plus de 6 personnes dans la même maison

Le Premier ministre Mark Rutte a prié mardi les Néerlandais à ne pas organiser de fêtes à leur domicile pour endiguer la pandémie de nouveau coronavirus. Si les citoyens souhaitent recevoir des invités chez eux, ils devront limiter l'affluence à six personnes, et garder une distance d'1,5 mètre entre eux.



Cette annonce intervient car la plupart des nouvelles contaminations ont lieu dans la sphère privée, dans laquelle les gens se sentent faussement protégés, affirme le Premier ministre. Amsterdam annoncera plus tard ce mardi des "mesures fortes", nécessaires pour réguler la situation dans la capitale.