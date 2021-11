Coronavirus aux Pays-Bas: vers un "court" confinement?

Face au rebond des contaminations au Covid-19, l'Outbreak Management Team (OMT), qui conseille le gouvernement néerlandais sur la gestion de l'épidémie, recommande aux autorités de rétablir un confinement, rapporte jeudi l'agence de presse néerlandaise ANP, citant une source bien informée.



Selon le service public NOS, qui relaye également l'information, l'OMT recommande un nouveau lockdown d'une quinzaine de jours au cours desquels les cinémas et les théâtres devraient garder portes closes et les événements seraient annulés. L'OMT suggère également d'adapter les horaires d'ouverture de l'horeca. Si le gouvernement démissionnaire décide de ne pas suivre l'avis de l'OMT, ses experts craignent la nécessité de rétablir des mesures de précaution sanitaire à plus long terme, selon NOS.