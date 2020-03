Coronavirus - BILAN MONDIAL: le Royaume-Uni se confine à son tour, l'Italie "voit une lumière au bout du tunnel"

Plus de 1,8 milliard d'habitants confinés, un bilan qui dépasse 16.000 morts et les systèmes de plusieurs pays développés au bord de l'asphyxie: la pandémie de coronavirus continue de s'accélérer et de semer le chaos partout à travers le monde.

En Europe, le cap des 10.000 personnes tuées par le coronavirus a été franchi en ce début de semaine, la majorité en Italie (environ 6.000), pour un total de près de 185.000 cas d'infection - une comptabilité officielle sans doute inférieure à la réalité.

EUROPE

Le Royaume-Uni s'est à son tour résolu lundi à décréter un confinement de la population pour au moins trois semaines afin de freiner la propagation de plus en plus rapide de l'épidémie de nouveau coronavirus qui a fait plus de 300 morts dans le pays. Désormais, les Britanniques ne seront autorisés à sortir de chez eux que pour des cas très limités comme faire ses courses "aussi peu souvent que possible", aller travailler "quand c'est absolument nécessaire", se faire soigner ou faire de l'exercice une fois par jour, a précisé le chef du gouvernement conservateur lors d'une adresse à la nation.



L'Italie, mise à genoux par le fléau du coronavirus, a enregistré lundi une deuxième baisse consécutive du nombre de morts et de nouveaux cas positifs, alimentant l'espoir prudent d'un ralentissement de la pandémie même si la péninsule a passé la barre des 6.000 morts. "Ce n'est pas encore le moment de crier victoire, mais nous voyons une lumière au bout du tunnel", a commenté avec un timide sourire Giulio Gallera, responsable de la Santé au sein du gouvernement régional de Lombardie (Nord), la région italienne la plus touchée avec 28.761 cas et 3.776 morts.

La France est officiellement en état d'urgence sanitaire pour deux mois, éloignant ainsi la perspective de sortir fin mars du confinement imposé par la pandémie de coronavirus, qui a tué 186 nouveaux malades lundi et qui soumet le système de santé du pays à très rude épreuve.

L'Espagne a enregistré 462 morts en 24 heures dus à la pandémie de coronavirus, ce qui porte le nombre total de décès à 2.182, selon le nouveau bilan lundi des autorités. Le nombre de morts a donc été multiplié par plus de deux en trois jours dans le deuxième pays le plus touché d'Europe par le Covid-19. Le nombre de cas confirmés a lui dépassé la barre des 30.000 à 33.089 contre 28.572 dimanche alors que le pays a augmenté sa capacité de tests.

La Grèce a lancé lundi un appel aux soignants bénévoles pour combattre l'épidémie du coronavirus, qui a fait 17 morts dans le pays. "Le programme de bénévolat s'adresse à tous ceux qui peuvent offrir leurs services, comme les médecins, le personnel médical, les psychologues, les étudiants en médecine et les chercheurs en santé retraités", a précisé lundi une porte-parole du gouvernement, Aristotelia Peloni lors d'un point presse.

L'Allemagne comptait dimanche quelque 18.610 cas et 55 décès, selon l'Institut Robert Koch, chargé de la veille épidémiologique. Les rassemblements de plus de deux personnes dans l'espace public vont être interdits en Allemagne pendant "au moins deux semaines" pour endiguer la propagation du nouveau coronavirus, a annoncé dimanche Angela Merkel.





Selon le dernier bilan des autorités, la Russie compte 438 cas officiellement déclarés de Covid-19.

AMÉRIQUE

Les autorités de New York, épicentre américain de l'épidémie de coronavirus ont appelé lundi Donald Trump à déclarer un confinement coercitif national tandis que celui-ci assurait à contrepied un retour aux affaires "très bientôt". La première métropole américaine, capitale économique du pays avec 8,6 millions d'habitants, comptait lundi matin plus de 12.000 cas, soit près du tiers des cas américains, et près de 100 décès. Au total, 560 personnes sont mortes aux Etats-Unis.





ASIE

La Chine a fait part mardi d'une nouvelle augmentation quotidienne de 74 cas d'infection au Covid-19 importés. Le nombre total de cas venus de l'étranger s'élève désormais à 427 (dont 31 à Pékin), alors que le pays semble maîtriser désormais les contagions locales.

Au Japon, une grande question reste en suspens: reporter ou non les Jeux olympiques de Tokyo (24 juillet-9 août). Le Premier ministre Shinzo Abe, devant le Parlement japonais lundi, a affirmé que le pays était toujours prêt à les accueillir, mais que "si cela devenait difficile, en tenant compte en priorité des athlètes", la décision d'un report "pourrait devenir inévitable".

Au moins 700 millions de personnes sont concernées lundi par des mesures de confinement en Inde, qui se multiplient dans le pays ces dernières heures pour lutter contre l'épidémie de coronavirus, selon un décompte de l'AFP.

AFRIQUE

Outre cette crainte d'une éventuelle résurgence du coronavirus en Asie, la communauté internationale se fait particulièrement du souci pour le continent africain. S'il a jusqu'à présent été épargné, la détection de premiers cas se multiplie.

En Afrique du Sud, le président Cyril Ramaphosa a prévu de s'adresser à la nation lundi, un peu plus d'une semaine après avoir déclaré l'état d'urgence dans le pays. Selon l'Institut national pour les maladies contagieuses, 274 cas de contamination étaient confirmés dans le pays dimanche mais aucun décès.

