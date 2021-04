Coronavirus - BILAN MONDIAL: manifestation à Londres contre les passeports vaccinaux, double masque pour faire les courses au Pérou

Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

Manifestation à Londres contre le confinement et les passeports vaccinaux



Cinq personnes ont été arrêtées et huit agents de police ont été blessés à Londres selon la police, suite à des incidents survenus durant la manifestation de grande ampleur contre les dernières restrictions sanitaires imposées en Angleterre, le port du masque obligatoire et l'éventuelle introduction de "passeports vaccinaux".



Un milliard de doses de vaccins administrées



Plus d'un milliard de doses de vaccins anti-Covid ont été administrées dans le monde, moins de cinq mois après le début des premières campagnes de vaccination de masse en décembre, selon un comptage de l'AFP samedi à 17H45 GMT.



Manifestation en Suisse contre les restrictions sanitaires



Une manifestation interdite par les autorités a réuni samedi dans l'est de la Suisse des milliers de personnes protestant contre les restrictions anti-coronavirus dans le pays.



Portant rarement le masque, les manifestants ont marché dans la petite ville de Rapperswil-Jona, au nord-ouest du pays, en arborant des drapeaux suisses et criant "Liberté".

23 morts dans l'incendie d'un hôpital en Irak



Au moins 23 personnes ont été tuées dans un incendie déclenché dans la nuit de samedi à dimanche dans une unité de soins intensifs traitant des malades du Covid-19 à Bagdad, ont indiqué à l'AFP des sources médicales et de sécurité.



Johnson & Johnson en Belgique et en France



La Belgique a annoncé samedi le déploiement pour les adultes du vaccin Johnson & Johnson après les conclusions de l'Agence européenne des médicaments (EMA) estimant qu'il bénéficiait d'un rapport bénéfices/risques favorable malgré un risque "très rare" de caillots sanguins.



Les Français de plus de 55 ans peuvent également désormais recevoir ce vaccin.



Baisse des hospitalisations à Mexico



Le nombre d'hospitalisations de malades du Covid-19 à Mexico a atteint son niveau le plus bas depuis le début de l'épidémie en avril 2020.



Le 21 avril, 2.118 personnes étaient hospitalisées dans les établissements publics de la ville, dont 725 sous assistance respiratoire, selon un bilan officiel publié vendredi.



Allemagne: restrictions durcies



L'Allemagne est entrée samedi dans une nouvelle phase de verrouillage de sa vie publique comprenant des couvre-feux nationaux après l'adoption d'une loi controversée mais jugée "urgente" par Angela Merkel pour briser la troisième vague de la pandémie.



L'Allemagne prévoit toutefois d'assouplir certaines règles sanitaires actuellement en vigueur pour les personnes considérées comme immunisées contre le Covid-19.

Nouveau record mensuel de décès au Brésil



Le Brésil a atteint samedi 67.977 morts du Covid-19 depuis début avril, dépassant le record du mois de mars où plus de 66.000 décès dus au coronavirus avaient été enregistrés, selon des chiffres du ministère de la Santé.



Double masque obligatoire pour faire les courses au Pérou



Le Pérou a ordonné l'utilisation obligatoire à partir de lundi de deux masques simultanément, à l'intérieur de commerces et autres endroits fortement peuplés, comme réponse à une forte augmentation des décès et d'infections dûs au Covid-19.



Plus de trois millions de morts au total



La pandémie de Covid-19 a fait au moins 3.088.103 morts dans le monde, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles vendredi en milieu de journée.



Les Etats-Unis sont le pays qui compte le plus grand nombre de morts avec 571.910 décès, suivis par le Brésil (389.492), le Mexique (214.504), l'Inde (189.544) et le Royaume-Uni (127.385).



Ces chiffres sont globalement sous-évalués. Ils se fondent sur les bilans quotidiens des autorités nationales de santé, sans inclure les réévaluations reposant sur des bases statistiques.