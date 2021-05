Ce pays d'Europe déconfine totalement (sauf les discothèques)... mais avec un passeport corona obligatoire

À partir de vendredi, le Danemark se déconfinera un peu plus en rouvrant toutes les commodités du pays qui sont encore fermées. Les boîtes de nuit et les discothèques resteront toutefois portes closes, ont décidé mardi soir le gouvernement danois et les partis parlementaires.

Ces nouveaux assouplissements ne seront possibles que sous certaines conditions. La règle de la distance restera en vigueur et un passeport corona devra être présenté pour pouvoir accéder à de nombreux endroits. Ce document devra indiquer si le détenteur est vacciné, s'il a passé un test PCR récemment ou s'il est immunisé parce qu'il a déjà eu le SARS-Cov-2.

De précédents assouplissements ont déjà permis de rouvrir les restaurants, les bars et les salles de sport. Depuis quelques jours, la plupart des élèves danois ont également pu retrouver les bancs de l'école, à plein temps.

À partir de vendredi, les étudiants pourront également réintégrer à temps plein les universités ainsi que les écoles du soir et de musique. Les saunas, les stations balnéaires et les espaces intérieurs des zoos et des parcs d'attractions pourront aussi rouvrir. D'autres activités sportives, de loisirs et associatives seront également à nouveau possibles.

La diminution du télétravail se fera en trois étapes avec comme objectif que tous les Danois puissent travailler en présentiel à partir du 1er août.

Le nombre de personnes autorisées par rassemblement sera porté de 25 à 50 participants pour les événements se déroulant à l'intérieur. À l'extérieur, les Danois pourront se rassembler jusqu'à 100 personnes.

En outre, le gouvernement et les partis ont convenu de supprimer progressivement les règles relatives au port d'un masque buccal et à la présentation d'un passeport corona. Un plan à cet effet sera soumis en juin.

Le nombre de contaminations au coronavirus a augmenté récemment dans le pays, en raison du relâchement des mesures sanitaires, mais reste à un niveau relativement bas et stable.