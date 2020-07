Coronavirus: comment les Belges partis en vacances à l'étranger vivent-ils leur séjour?

Notre rédaction a reçu des messages via notre bouton orange alertez-nous RTLINFO et les avis sont mitigés. Dans les campings, le respect des distances sociales pendant les animations n'est pas toujours respecté, déplorent des internautes.

Sur l’île d’Oléron, Jules et Nabil sont en vacances comme chaque année. Sauf que cet été, le vieux marché est un peu différent : "Il y avait un pot de gel à l’entrée du marché et un sens. On a remarqué directement que les gens ne respectent pas du tout le sens. Je trouve que les touristes ne font pas du tout attention et que les gens ne respectent rien", déplore Jules.

Quand au café et restaurant, c’est un petit peu chacun sa sauce.

"Au café de la place, tous les serveurs avaient un masque, même quand je suis passé derrière en cuisine et on a réservé dans un autre resto ce soir où on nous a prévenu. On nous a dit : "On vous prévient, en cuisine les gens ne mettent pas de masque et en salle, cela dépend de l’humeur."

Pas d’inquiétude pour Jules et Nabil, mais tout de même de l’étonnement. Pour rappel, en France, le port du masque est bien obligatoire pour le personnel de l’Horeca.

Autre endroit, autre exemple : cap sur l’Espagne près de Murcie avec David et Maïté qui sont ravis et se sentent en sécurité.

"Dans les supermarchés, ils donnent des gants", explique David. Maïté surenchérit : "Dans tous les petits magasins, il faut chaque fois mettre les masques. Et à la plage, c’est pareil. Il y a les distances entre chaque bulle, de 2 à 3 mètres de distances". Le couple se sent à l’aise et trouve que les distances sont même mieux respectées qu’en Belgique.